20 Haziran 2024, Perşembe
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Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi! Annesi Eylem Tok'la ABD'ye firar etmişti! 2'nci kez hakim karşısına çıkıyor
Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur bugün (20 Haziran 2024) bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Cezaevindeki koşullardan şikayetçi olan Cihantimur'un avukatlarının denetimli serbestlik isteyeceği öğrenilirken; cezaevinden ilk fotoğraf da geldi. İşte detaylar...