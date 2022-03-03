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Timsah, kadın bakıcıya dehşeti yaşattı! Timsah bakıcısını ısırdı dehşet dolu anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 10:01
ABD'de hayvanat bahçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir süredir kendisiyle ilgilenen bakıcısına saldıran timsah herkesi korkuttu. İzleyiciler arasında bulunan bir misafir soğukkanlı davranıp timsahın üstüne atlayarak zavallı bakıcının kurtulmasını sağladı.
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