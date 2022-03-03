Timsah, kadın bakıcıya dehşeti yaşattı! Timsah bakıcısını ısırdı dehşet dolu anlar kamerada!

ABD'de hayvanat bahçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir süredir kendisiyle ilgilenen bakıcısına saldıran timsah herkesi korkuttu. İzleyiciler arasında bulunan bir misafir soğukkanlı davranıp timsahın üstüne atlayarak zavallı bakıcının kurtulmasını sağladı.