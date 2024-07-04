Timsah dolu gölde dehşet anları!

Endonezya'nın Kalimantan kentinde bir kişi doğaüstü güçlerinin olduğunu iddia ederek timsahlarla dolu bir göle girdi. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında suya dalan adam bir daha sudan çıkamadı. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı.