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Timsah dolu gölde dehşet anları!

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Giriş: 04.07.2024 10:01
Endonezya'nın Kalimantan kentinde bir kişi doğaüstü güçlerinin olduğunu iddia ederek timsahlarla dolu bir göle girdi. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında suya dalan adam bir daha sudan çıkamadı. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı.
Timsah dolu gölde dehşet anları!
Timsah dolu gölde dehşet anları!
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