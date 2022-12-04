04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TİMSAH DEHŞETİ! Küçük çocuk timsaha yem oldu… Baba oğlunun sonunu çaresizlik içinde izledi

TİMSAH DEHŞETİ! Küçük çocuk timsaha yem oldu… Baba oğlunun sonunu çaresizlik içinde izledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2022 08:53
Malezya'da bir baba, oğluyla nehirde balık avlarken hayatının şokunu yaşadı. Aniden gelen timsah, küçük çocuğu babasının gözleri önünde sürükleyip götürdü... 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK TİMSAHA YEM OLDU...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Timsah dehşeti! Yem oldu
Timsah dehşeti! Yem oldu
CHP’li Böke’den skandal açıklama! H
CHP'li Böke'den skandal açıklama! H
Çağın sosyal medya hastalığı: Stalk!
Çağın sosyal medya hastalığı: Stalk!
Aşırı internet kullanımı depresyon habercisi!
Aşırı internet kullanımı depresyon habercisi!
Engelli gence dehşeti yaşattılar!
Engelli gence dehşeti yaşattılar!
Milletvekilleri sınır hattında
Milletvekilleri sınır hattında
Düzce’de kaza: 6 asker yaralı!
Düzce’de kaza: 6 asker yaralı!
Gizli ses kaydı almak hukuka aykırı mı?
Gizli ses kaydı almak hukuka aykırı mı?
Türkiye’nin görme engelli ilk okul müdürü
Türkiye'nin görme engelli ilk okul müdürü
112’ye gelen ihbarların yüzde 67’si asılsız
112'ye gelen ihbarların yüzde 67'si asılsız
Antalya’da 297 konut için kura çekimi
Antalya'da 297 konut için kura çekimi
Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Daha Fazla Video Göster