Tilki ve kedinin yemek savaşı kamerada! Böyle tokatladı

Yurdun farklı noktalarında hayvanlar görüntülendi. Erzincan'da yaralı halde bulunan keçi biberonla beslendi. Bayburt'ta kedi ile tilki yemek için kavga etti. Savaşın galibi bakın kim oldu...

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