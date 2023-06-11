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Tilki ile kedi karşı karşıya! Böyle kovaladı

İHA
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Giriş: 11.06.2023 10:42
Sivas’ta bir tilki gecenin sessizliğinde şehir merkezine inerek sokaklarda gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovalayan tilki cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sivas'ta aç kaldığı düşülen bir tilki şehir merkezine kadar indi. Tuzlugöl Mahallesi´nde görüntülenen tilki bir süre gecenin sessizliğinde sokakta gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovaladı. Yiyecek aradığı gözlenen ve çöp kovasının etrafında dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.

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Tilki kovaladı
Tilki kovaladı
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