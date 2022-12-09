TikTok’un ölümcül akımı giderek yayılıyor!

Son dönemde sosyal medyada yayılan akımlara bir yenisi daha eklendi ancak bu defa viral olan akım tüm dünyayı korkutacak türden oldu. TikTok'taki akımda insanlar ağızlarını bantlayarak uyumayı deniyor. Amacın kilo vermek olduğu belirtilirken aslında bunun ölümcül bir oyun olduğu üstüne basa basa vurgulanıyor. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar bu olayın beyin kanaması, kalp krizi ve felç gibi hayati riskler doğurabileceğini söylerken uykuda ani ölümler bile yaşanabileceğini ifade ediyor.