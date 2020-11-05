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TikTok'ta rezalet! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı

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Giriş: 05.11.2020 13:41
Güncelleme:05.11.2020 14:01
TikTok'ta daha fazla beğeni almak için yiyecek ve içecek maddeleri kullanılarak yapılanlar tepki çekiyor. Bu kötü örneklere bir yenisi daha katıldı. Konya'daki görüntülerde bir kişi süt fabrikasında teknede süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "İşletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir" açıklaması yaptı.
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