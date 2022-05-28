28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TikTok'ta çocuk istismarı artıyor

TikTok'ta çocuk istismarı artıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2022 16:58
TikTok çocukların istismar alanı oldu. Sosyal medyada TikTok tehlikesine karşı aileler ne yapmalı? Klinik Psikolog Doktor Rukiye Karaköse TikTok tehlikesini anlattı.
TikTok’ta çocuk istismarı artıyor
TikTok'ta çocuk istismarı artıyor
7 bin senelik buğday boy gösterdi! 🌾
7 bin senelik buğday boy gösterdi! 🌾
Sokak ortasında kadına tokat!
Sokak ortasında kadına tokat!
İstanbul’da banka soygunu!
İstanbul’da banka soygunu!
Ev arkadaşını öldüren zanlıya ceza indirimi
Ev arkadaşını öldüren zanlıya ceza indirimi
Kurbanlık fiyatları konuşulmaya başladı
Kurbanlık fiyatları konuşulmaya başladı
Burası Salda değil!
Burası Salda değil!
Kır düğünü hayal eden çifte halı saha şoku
Kır düğünü hayal eden çifte halı saha şoku
Eşinin parmaklarını baltayla kesti!
Eşinin parmaklarını baltayla kesti!
Okul çatısında korku dolu anlar!
Okul çatısında korku dolu anlar!
Genç kızın karnından çıkan şoke etti
Genç kızın karnından çıkan şoke etti
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
Daha Fazla Video Göster