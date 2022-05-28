28 Mayıs 2022, Cumartesi
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TikTok'ta çocuk istismarı artıyor
TikTok çocukların istismar alanı oldu. Sosyal medyada TikTok tehlikesine karşı aileler ne yapmalı? Klinik Psikolog Doktor Rukiye Karaköse TikTok tehlikesini anlattı.