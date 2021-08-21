TikTok videosu için canından olan genç kızın yakınları konuştu

Esenyurt’ta binanın çatısında TikTok videosu çekerken düşerek hayatını kaybeden genç kızın yakınları, çatıdaki plastik panele dikkat çekti. Çatıda daha sağlam bir şeylerin olması gerektiğini ve müteahhidin de ihmali olduğunu kaydeden genç kızın amcası, “TikTok videoları için uyarıyorduk, gençlik söz dinlemiyor” dedi. Esenyurt’ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri sürerken burada bekleyen yakınları açıklamalarda bulunarak çatıya plastik panelin konulmasına tepki gösterdiler.