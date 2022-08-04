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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 11:27
İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok'ta viral olacak bir video çekmek istedi. Bunu da sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki bir çocuğa saldırarak yapmak istediler. Olayın ardından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. Sosyal medyanın çocuklar üzerinde etkisi neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Psikolog Esra Elitaş, ailelere kritik uyarılarda bulundu.
TikTok tehlikesi büyüyor! Tek tek anlattı TİKTOK TEHLİKESİ BÜYÜYOR! TEK TEK ANLATTI

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