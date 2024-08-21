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TikTok düellosu ölümle bitti! 16 yaşındaki Emir Koçan'ı ormanlık alanda darp edip öldürdüler

TikTok düellosu ölümle bitti! 16 yaşındaki Emir Koçan'ı ormanlık alanda darp edip öldürdüler

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 10:41
Güncelleme:21.08.2024 10:41
Emir Koçan İstanbul Kağıthane'de bir parkın önündeki yazının önünde poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaştı.O yazıyı yazanlar tarafından ormanlıık alanda darp edilen 16 yaşındaki Emir Koçan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.
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