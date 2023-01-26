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Tıkınan su borusundan öyle bir çıktı ki görenler gözlerine inanamadı o anlar kamerada!

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Giriş: 26.01.2023 15:41
Amasya’nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. Gördükleri karşısında şaşıran köylüler borunun içinden çekip aldıkları ağaç kökünü boa yılanına benzetti.
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