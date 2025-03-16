16 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar
Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar

Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2025 01:54
Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı U.T. kendisini ticari taksi içerisinde S.T.'nin silahla yaraladıktan sonra yola attığını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar
Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar
Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar
Müstakil eve iftar saatinde molotoflu saldırı
Müstakil eve iftar saatinde molotoflu saldırı
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Çalıştığı oto galeriden emanet aldığı otomobille takla attı!
Çalıştığı oto galeriden emanet aldığı otomobille takla attı!
Sinop’ta otomobil hafif ticari araca çarptı! O anlar kamerada
Sinop'ta otomobil hafif ticari araca çarptı! O anlar kamerada
Bolu’da akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasında kan aktı!
Bolu’da akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasında kan aktı!
Cinayet zanlısı film gibi operasyonla yakalandı
Cinayet zanlısı film gibi operasyonla yakalandı
Şinasi Yurtsever’e son görev!
Şinasi Yurtsever'e son görev!
İstiklal Marşı’nı 2 yaşında ezberlemeye başladı
İstiklal Marşı'nı 2 yaşında ezberlemeye başladı
Tunceli’de kopya operasyonu!
Tunceli’de kopya operasyonu!
İntihar girişiminde bulunan şahsı vatandaşlar engelledi
İntihar girişiminde bulunan şahsı vatandaşlar engelledi
Belediyelere başıboş köpek denetimi!
Belediyelere başıboş köpek denetimi!
Daha Fazla Video Göster