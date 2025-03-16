Ticari takside silahla yaralayıp yola attılar

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Gülümser Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı U.T. kendisini ticari taksi içerisinde S.T.'nin silahla yaraladıktan sonra yola attığını belirtti.

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