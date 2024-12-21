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Ticari araç önce tek katlı eve sonra park halindeki araçlara çarptı

Ticari araç önce tek katlı eve sonra park halindeki araçlara çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 21:40
Ataşehir İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde Ş.D isimli sürücünün kullandığı 34 EYM 792 plakalı hafif ticari araç yokuştan aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce tek katlı bir eve, sonra park halindeki 34 MAS 501 plakalı araca çarptı. Olay sonucu tek katlı evin duvarları yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 34 EYM 792 plakalı hafif ticari araçtaki Ş.D isimli erkek sürücü ve araçtaki bir kadın yaralandı, yıkılan evde ise bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Ticari araç önce tek katlı eve sonra park halindeki araçlara çarptı
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