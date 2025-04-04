04 Nisan 2025, Cuma
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Ticaret savaşı Avrupa'yı nasıl etkiler? Macron: ABD'deki yatırımları askıya alın
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergilerle 2. dünya ticaret savaşı resmen başladı. Avrupa'nın, Trump'a nasıl bir yanıt vereceği tartışılırken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan “ABD'deki yatırımları askıya alın” çağrısı geldi. Fransa'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.