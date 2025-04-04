04 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ticaret savaşı Avrupa'yı nasıl etkiler? Macron: ABD'deki yatırımları askıya alın
Ticaret savaşı Avrupa’yı nasıl etkiler? Macron: ABD’deki yatırımları askıya alın

Ticaret savaşı Avrupa'yı nasıl etkiler? Macron: ABD'deki yatırımları askıya alın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2025 16:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergilerle 2. dünya ticaret savaşı resmen başladı. Avrupa'nın, Trump'a nasıl bir yanıt vereceği tartışılırken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan “ABD'deki yatırımları askıya alın” çağrısı geldi. Fransa'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ticaret savaşı Avrupa’yı nasıl etkiler? Macron: ABD’deki yatırımları askıya alın
Macron: ABD’deki yatırımları askıya alın
Macron: ABD'deki yatırımları askıya alın
Kazayı film gibi izlediler
Kazayı film gibi izlediler
Levent Vadisi’ne turist ilgisi
Levent Vadisi’ne turist ilgisi
Efes Antik Kenti’ne turist akını!
Efes Antik Kenti'ne turist akını!
Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu!
Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu!
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü tarlada yakalandı
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü tarlada yakalandı
Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı
Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı
Torununa vurduğu ev terliği silah sayıldı! Şok karar
Torununa vurduğu ev terliği silah sayıldı! Şok karar
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar!
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar!
Kocasının boğazına bıçak sapladı
Kocasının boğazına bıçak sapladı
Seyyar mısır arabası cayır cayır yandı!
Seyyar mısır arabası cayır cayır yandı!
Korkuluğa çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korkuluğa çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Daha Fazla Video Göster