16 Şubat 2022, Çarşamba
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Ticaret için geldi hırsızların hedefi oldu! Yabancı uyruklu 3 hırsıza otelde operasyon
İstanbul'a ticaret yapmak için yurtdışından gelen bir kişi yanında getirdiği 20 bin euronun 10 bin eurosunu çaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 hırsızı kıskıvrak yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.