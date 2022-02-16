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Ticaret için geldi hırsızların hedefi oldu! Yabancı uyruklu 3 hırsıza otelde operasyon

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Giriş: 16.02.2022 15:56
İstanbul'a ticaret yapmak için yurtdışından gelen bir kişi yanında getirdiği 20 bin euronun 10 bin eurosunu çaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 hırsızı kıskıvrak yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.
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