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Ticaret Bakanlığından kırtasiye ürünleri denetimi

Ticaret Bakanlığından kırtasiye ürünleri denetimi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.08.2024 13:36
Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri ve satışının yapıldığı yerleri denetledi.
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ürünleri denetimi
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ürünleri denetimi
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