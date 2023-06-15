15 Haziran 2023, Perşembe
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Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı.
Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı. Aldatıcı reklamlar ile tüketicileri yanıltan ve haksız ticari uygulamaları kullanan firmalara toplam 39,5 milyon lira ceza kesildi.