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Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı.

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Giriş: 15.06.2023 17:00
Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı. Aldatıcı reklamlar ile tüketicileri yanıltan ve haksız ticari uygulamaları kullanan firmalara toplam 39,5 milyon lira ceza kesildi.
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı.
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı.
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