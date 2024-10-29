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THY'den sosyal medyada Türk bayrağı temasıyla özel proje

THY'den sosyal medyada Türk bayrağı temasıyla özel proje

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 11:07
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şirketin X hesabından paylaşılan kutlama iletisinde "beğeni" butonuna tıklayanlar Türk bayrağı sürpriziyle karşılaştı.
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THY’den Türk bayrağı temasıyla özel proje
THY'den Türk bayrağı temasıyla özel proje
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