THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçağa binen bir yolcu kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına da hakaret ve küfür eden adamı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu polise "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.

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