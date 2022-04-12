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Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek! Yıllar önce bütün parasını kaptırmış

İHA
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Giriş: 12.04.2022 09:18
Milyonlarca liralık Thodex vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" diye savcılığın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
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