12 Nisan 2022, Salı
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Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek! Yıllar önce bütün parasını kaptırmış
Milyonlarca liralık Thodex vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" diye savcılığın kapısını çaldığı ortaya çıktı.