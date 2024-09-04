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Tezgahtaki telefonu el çabukluğuyla çaldı! O anlar kameralara yansırken hırsız yakalandı

Tezgahtaki telefonu el çabukluğuyla çaldı! O anlar kameralara yansırken hırsız yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 00:43
Kayseri’de bir iş yerinden telefon çalan 19 yaşında ki genç tezgaha uzanarak telefonu aldığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyon ile 5 suç kaydı olduğu öğrenilen genç gözaltına alındı. Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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