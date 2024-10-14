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Tezgahlarda palamut bereketi

Tezgahlarda palamut bereketi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 16:37
Ordu'da 2 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle tezgahlarda 80 liradan satılan palamut balığının tanesi 100 liraya kadar yükseldi, balıkçılar ve vatandaşlar fiyatların yine de uygun olduğunu söyledi.
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