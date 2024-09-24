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Testi hızlı çözdüğüne inanmadı oğlunu darp etti!

Testi hızlı çözdüğüne inanmadı oğlunu darp etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 18:53
İstanbul Başakşehir’de küçük bir çocuğu darp ettiği ihbarını alan polis C.O. isimli bir kişinin soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları bitirmesi gereken zamandan daha hızlı bitirdiğine inanmadığı için darp ettiğini belirlendi. Polis C.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Darp edilen B.T.O. ise korumaya alındı. Öte yandan B.T.O.’nun darp edildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde C.O.’nun oğlunu tokatladığı anlar yer aldı.
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Testi hızlı çözdüğüne inanmadı oğlunu darp etti!
Testi hızlı çözdüğüne inanmadı oğlunu darp etti!
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