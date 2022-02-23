23 Şubat 2022, Çarşamba
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Testere ile parçaladı! Cinayet sanığından şoke eden ifade: Asitle yok edecektim
2 yıl önce tanışan Süleyman Eken ve Oktay Yılmaz arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Cinayet sanığı Oktay Yılmaz, Eken'i öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede olayı anlatan Yılmaz sözleriyle şaşkınlık yarattı. "Yine olsa aynısını yaparım" diyen Oktay Yılmaz müebbet hapse çarptırıldı.