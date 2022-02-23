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Testere ile parçaladı! Cinayet sanığından şoke eden ifade: Asitle yok edecektim

DHA
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Giriş: 23.02.2022 12:13
2 yıl önce tanışan Süleyman Eken ve Oktay Yılmaz arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Cinayet sanığı Oktay Yılmaz, Eken'i öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede olayı anlatan Yılmaz sözleriyle şaşkınlık yarattı. "Yine olsa aynısını yaparım" diyen Oktay Yılmaz müebbet hapse çarptırıldı.
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