Test isteyen ülkeler | Yaz tatili için rotalar belli oldu! İşte en kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

Test istemeyen ülkeler hangisi | Pandemi nedeniyle birçok ülkeye getirilen seyahat kısıtlaması, yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenleri farklı arayışlara yönlendirdi. Yaz tatili için kapılarını ziyaretçilerine açan ülkelerin bazılarında aşı pasaportu uygulaması isternirken bazı ülkelerde koronavirüs testi yapmış olmak yeterli görülüyor. İşte merakla beklenen o liste...