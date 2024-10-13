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Tespih tanelerini mikro sanatla şahesere çeviriyor

Tespih tanelerini mikro sanatla şahesere çeviriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 12:39
Yalova’da düzenlenen el sanatları sergisinde eserleriyle yer alan minyatür sanatçısı Arya Kamalı’nın, mikro sanatıyla tespih tanelerine işlediği çalışmalar büyük ilgi görüyor.
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