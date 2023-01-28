28 Ocak 2023, Cumartesi
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Teslim tutanğı altında milyonluk vurgun
Ankara’da sahte kuryeyle fatura altına pencere veya kes-yapıştır yöntemiyle senet yerleştiren dolandırıcılar, yaşlı ve varlıklı kişilerden 25 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Hiç tanımadığı kişiye borçlu olan mağdurlar, durumu aylar sonra gelen hacizle öğrendi. Çete, özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığının cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanması gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi. Ayrıca çete üyelerinden birinin site yöneticisi olduğu ve pencere yöntemi ile komşusunun imzasını alarak icraya verdiği ortaya çıktı. Ankara polisinin düzenlendiği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.