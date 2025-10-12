Tescilli Ordu kivisinin kilogram fiyatı belli oldu

12 Ekim 2025, Pazar

Giriş: 12.10.2025 15:42
Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi. Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, fiyatlandırmayı önceki yıllarda olduğu gibi kivinin sınıflarına göre yaptıklarına işaret ederek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.
