Tescilli Ordu kivisinin kilogram fiyatı belli oldu

Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi. Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, fiyatlandırmayı önceki yıllarda olduğu gibi kivinin sınıflarına göre yaptıklarına işaret ederek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.

