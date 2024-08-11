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Tescilli Munzur balında sağım zamanı

Tescilli Munzur balında sağım zamanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 13:57
Türkiye'de en zengin floraya sahip kentte tescilli Munzur çiçek balında sağım zamanı geldi. Peki balın özelliği ne? Sağım nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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