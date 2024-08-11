Tescilli Munzur balında sağım zamanı

Türkiye'de en zengin floraya sahip kentte tescilli Munzur çiçek balında sağım zamanı geldi. Peki balın özelliği ne? Sağım nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

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