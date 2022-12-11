Tesadüfen buldular! Görünce gözlerine inanamadılar: 100 milyon yıllık...

Keşif gezisine çıkan 3 kişi gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce görülmemiş bir şeyle karşılaşan ekip 100 milyon yıllık tarihi bir keşfe imza attı.

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