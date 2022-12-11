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Tesadüfen buldular! Görünce gözlerine inanamadılar: 100 milyon yıllık...

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Giriş: 11.12.2022 10:11
Keşif gezisine çıkan 3 kişi gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.  Daha önce görülmemiş bir şeyle karşılaşan ekip 100 milyon yıllık tarihi bir keşfe imza attı.
Tesadüfen buldular! Gözlerine inanamadılar TESADÜFEN BULDULAR! GÖZLERİNE İNANAMADILAR

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Tesadüfen buldular! Gözlerine inanamadılar
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