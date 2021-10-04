Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bulunan ünlü yat firmasında bu kez kan döküldü. DSV Yatçılık firmasının resmi ortağı Muzaffer Özlü, avukatı ile birlikte kontrol için gittiği tersanenin güvenlik görevlisi tarafından bıçaklandı. Jandarmanın gözü önünde meydana geldiği belirtilen bıçaklı saldırıda yaralanan Marmaris Yapı'nın sahipleri hastaneye kaldırılırken, gece yarısı yaşanan meydan savaşı gibi kavganın görüntüleri kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Bozburun'da bulunan bir restoranda yemek yiyen DSV Yatçılık firmasının yüzde 50 ortağı olan Marmaris Yapı firmasının sahipleri Muzaffer Özlü ve Arzu Kayaoğulları, avukatları Suna Öztaşdönderen ve şirket çalışanları yemek sonrası tersaneye gidip çalışmaları yerinde görmek istediler. Ortaklar tersaneye alınmayınca aralarında tartışma başladı. Bunun üzerine Marmaris Yapı ve Muzaffer Özlü'nün avukatı Suna Öztaşdönderen firmaya jandarma çağırdı. Ulviye Alizade Kuçeruk'un avukatı Çağrı Göktaş'ın olay yerinde cep telefonu ile olayları çeken Pınar K.'ye saldırması üzerine tartışma alevlendi. Yat firmasının güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem S.'nin nereden getirildiği belli olmayan bir bıçakla önce Muzaffer Özlü'yü (43) baldırından, sonra Cabbar Özlü'yü (47) bacağından ve elindeki bıçağı almak isteyen Kenan Zaimoğlu'nu elinden yaraladı. Yaralılardan Muzaffer Özlü ve Cabbar Özlü kaldırıldıkları özel hastanede ameliyata alınırken elinden yaralanan Kenan Zaimoğlu ve olay yerinde darp edilen özel koruma grevlisinin tedavileri ayakta yapıldı.