Ters yöne giren araç faciaya davetiye çıkardı

Bursa'nın Doğancı tünelinden çıkan bir sürücü, ters yöne girerek faciaya davetiye çıkardı. İkazlara rağmen yoluna devam eden sürücü, belli bir mesafe gittikten sonra durumu fark etti.

