Ters yönden girdi, söyledikleri 'pes' dedirtti: "Canından olma bekle, istediğim yerden girerim"

Giriş: 15.10.2025 13:11
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi.Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti. Yaşanan tüm bu anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
