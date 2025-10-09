Ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Denizli’de bir sürücünün çevre yolunda ters yönde ilerleme anı, başka bir araçtan kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Polisin tespit ettiği sürücüye, 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

