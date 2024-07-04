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Ters yönde ilerleyen kamyon balkona çarptı! Kamyonun çarptığı balkon yıkıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 20:05
İstanbul Kâğıthane’de ters yola giren kamyon, bir evin balkonuna çarptı. Kazada balkon yıkıldı. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir facianın önledi.
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