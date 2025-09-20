Ters şeritten gelip kazaya neden olmuştu, ehliyetine el konuldu

Mersin'de otoyol girişinde tersten giderek, biri midibüs (yarımotobüs) 3 aracın karıştığı kazaya neden olup arkasına bakmadan bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü yakalandı. O anların bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdığı olayla ilgili sürücüye 10 bin 260 TL ceza kesilip ehliyetine el konuldu.

