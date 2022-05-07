07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük ermeni kilisesi onarıldı, ibadete hazır hale getirildi. Kilisesinin açılışı yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan aktardı.