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Terörün zarar verdiği kilise onarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2022 15:04
Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük ermeni kilisesi onarıldı, ibadete hazır hale getirildi. Kilisesinin açılışı yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan aktardı.
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
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