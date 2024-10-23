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Teröristlerin saldırı öncesi rahat tavırları kamerada!

Teröristlerin saldırı öncesi rahat tavırları kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 23:30
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırısını gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 teröristin Kahramankazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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