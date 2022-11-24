Teröristlerin hedef aldığı yaşamlar

Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısında, Ağgün ailesinin evi de zarar gördü. Üstelik roketlerin isabet ettiği sırada, evde 2 aylık hamile kadın ile 4 yaşında bir çocuk vardı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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