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Teröristlerin hedef aldığı yaşamlar

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 11:38
Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısında, Ağgün ailesinin evi de zarar gördü. Üstelik roketlerin isabet ettiği sırada, evde 2 aylık hamile kadın ile 4 yaşında bir çocuk vardı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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Teröristlerin hedef aldığı yaşamlar
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