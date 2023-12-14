Teröre geçit yok! İstanbul ve Tunceli’de büyük operasyon: DHKP/C’li 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce cumhuriyet savcısı ve polis merkezlerine saldırı gerçekleştiren hücre üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin 5’i tutuklandı.