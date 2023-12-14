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Teröre geçit yok! İstanbul ve Tunceli’de büyük operasyon: DHKP/C’li 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Giriş: 14.12.2023 22:10
İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce cumhuriyet savcısı ve polis merkezlerine saldırı gerçekleştiren hücre üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin 5’i tutuklandı.
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