28 Haziran 2023, Çarşamba
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Terörden arındırıldı doğal güzellikler ortaya çıktı! Görenleri büyülüyor
Şırnak'ta son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının ardından sporcular yeni bölgeler keşfetmeye başladı. Bir zamanlar teröristlerin ikinci kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu.