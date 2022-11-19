Terör saldırısından geriye acı hikayeler kaldı

PKK/PYD terörü, İstiklal Caddesi'nde hedef gözetmedi. Kadın, çocuk demeden sivilleri hedef aldı, en kalabalık saatte patlattı, çivi ve bilyelerle güçlendirilen bombayı. Kalleş saldırıda 6 kişi şehit oldu. Terör saldırısı geride acı hikayeler bıraktı. Arzu öğretmen ve kızı Yağmur da o şehitler arasındaydı. Ekibimiz Arzu öğretmenin evine gitti. Ailesiyle konuştu.

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