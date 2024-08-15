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Terör propagandasına operasyon: 3 gözaltı

Terör propagandasına operasyon: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 18:50
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir’de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, terör örgütü propagandası yaptığı tespit ettiği 3 şahsa yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü mensupları ile ilişki ve irtibatının deşifre edilmesine yönelik 3 şahsa yönelik saat 06.30 sıralarında şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.A.İ. (20), B.K.S. (16), Ö.H. (29) gözaltına alındı.
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