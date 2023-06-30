Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik'ten ağır darbe! Teçhizatları ele geçirildi...

Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait birçok teçhizatın ele geçirildiği duyuruldu.