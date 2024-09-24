Terör örgütü PKK’ya kuryelik yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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