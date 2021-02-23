Terör örgütü PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı

Güvenlik güçlerinin art arda düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Öyle ki örgüte 2021 yılında sadece bir kişi katıldı. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 azaldı. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Güvenlik güçlerinin art arda düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Öyle ki örgüte 2021 yılında sadece bir kişi katıldı. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 azaldı. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.