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Terör örgütü PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı

A Haber
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Giriş: 23.02.2021 13:39
Güncelleme:23.02.2021 15:32
Güvenlik güçlerinin art arda düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Öyle ki örgüte 2021 yılında sadece bir kişi katıldı. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 azaldı. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Güvenlik güçlerinin art arda düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Öyle ki örgüte 2021 yılında sadece bir kişi katıldı. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 azaldı. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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