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Terör örgütü PKK 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ı kana buladı
Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 vatandaşın yaralandığı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırının gerçekleştiği o noktada anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 vatandaşın yaralandığı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırının gerçekleştiği o noktada anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.