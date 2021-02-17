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Terör örgütü PKK 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ı kana buladı

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 12:58
Güncelleme:17.02.2021 13:28
Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 vatandaşın yaralandığı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırının gerçekleştiği o noktada anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 vatandaşın yaralandığı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırının gerçekleştiği o noktada anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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