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Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 kişi yakalandı

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Giriş: 17.10.2023 11:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte operasyonda ele geçirilenler...
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